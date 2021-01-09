9 січня Міністерство охорони здоров’я України повідомило про 4 846 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіло 168 дітей та 176 медичних працівників. За час пандемії інфікувалося 1 110 015 українців.
За добу вилікуватися вдалося 7 961 пацієнтам, всього одужало 786 306 людей, госпіталізація знадобилася 2 411 особам. За 24 год від ускладнень коронавірусу померло 80 пацієнтів. Загалом зафіксовано 19 668 летальних випадків.
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Коронавірус у регіонах
- м. Київ – 344;
- Вінницька область – 61;
- Волинська область – 108;
- Дніпропетровська область – 471;
- Донецька область – 189;
- Житомирська область – 179;
- Закарпатська область – 55;
- Запорізька область – 456;
- Івано-Франківська область – 133;
- Київська область – 375;
- Кіровоградська область – 40;
- Луганська область – 149;
- Львівська область – 262;
- Миколаївська область – 416;
- Одеська область – 299;
- Полтавська область – 160;
- Рівненська область – 80;
- Сумська область – 160;
- Тернопільська область – 70;
- Харківська область – 223;
- Херсонська область – 44;
- Хмельницька область – 47;
- Черкаська область – 353;
- Чернівецька область – 147;
- Чернігівська область – 25.
Коронавірус в Україні 8 січня
8 січня в Україні було зафіксовано 5 676 нових випадків Covid-19, всього – 1 105 169. За добу від ускладнень коронавірусу померло 83 особи, госпіталізація знадобилася 2 402 пацієнтам.
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