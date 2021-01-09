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Факти / Україна
Людмила Богданова |

В Україні зменшилася кількість хворих: за добу 4 846 нових випадків Covid-19

9 січня Міністерство охорони здоров’я України повідомило про 4 846 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіло 168 дітей та 176 медичних працівників. За час пандемії інфікувалося 1 110 015 українців.

За добу вилікуватися вдалося 7 961 пацієнтам, всього одужало 786 306 людей, госпіталізація знадобилася 2 411 особам.  За 24 год від ускладнень коронавірусу померло 80 пацієнтів. Загалом зафіксовано 19 668 летальних випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Коронавірус у регіонах

  • м. Київ – 344;
  • Вінницька область – 61;
  • Волинська область – 108;
  • Дніпропетровська область – 471;
  • Донецька область – 189;
  • Житомирська область – 179;
  • Закарпатська область – 55;
  • Запорізька область – 456;
  • Івано-Франківська область – 133;
  • Київська область – 375;
  • Кіровоградська область – 40;
  • Луганська область – 149;
  • Львівська область – 262;
  • Миколаївська область – 416;
  • Одеська область – 299;
  • Полтавська область – 160;
  • Рівненська область – 80;
  • Сумська область – 160;
  • Тернопільська область – 70;
  • Харківська область – 223;
  • Херсонська область – 44;
  • Хмельницька область – 47;
  • Черкаська область – 353;
  • Чернівецька область – 147;
  • Чернігівська область – 25.

Коронавірус в Україні 8 січня

8 січня в Україні було зафіксовано 5 676 нових випадків Covid-19, всього – 1 105 169. За добу від ускладнень коронавірусу померло 83 особи, госпіталізація знадобилася 2 402 пацієнтам.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

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