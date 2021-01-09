9 січня Міністерство охорони здоров’я України повідомило про 4 846 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіло 168 дітей та 176 медичних працівників. За час пандемії інфікувалося 1 110 015 українців.

За добу вилікуватися вдалося 7 961 пацієнтам, всього одужало 786 306 людей, госпіталізація знадобилася 2 411 особам. За 24 год від ускладнень коронавірусу померло 80 пацієнтів. Загалом зафіксовано 19 668 летальних випадків.

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Коронавірус у регіонах

м. Київ – 344;

Вінницька область – 61;

Волинська область – 108;

Дніпропетровська область – 471;

Донецька область – 189;

Житомирська область – 179;

Закарпатська область – 55;

Запорізька область – 456;

Івано-Франківська область – 133;

Київська область – 375;

Кіровоградська область – 40;

Луганська область – 149;

Львівська область – 262;

Миколаївська область – 416;

Одеська область – 299;

Полтавська область – 160;

Рівненська область – 80;

Сумська область – 160;

Тернопільська область – 70;

Харківська область – 223;

Херсонська область – 44;

Хмельницька область – 47;

Черкаська область – 353;

Чернівецька область – 147;

Чернігівська область – 25.

Коронавірус в Україні 8 січня

8 січня в Україні було зафіксовано 5 676 нових випадків Covid-19, всього – 1 105 169. За добу від ускладнень коронавірусу померло 83 особи, госпіталізація знадобилася 2 402 пацієнтам.

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