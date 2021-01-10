Станом на 10 січня коронавірус у Києві виявили ще у 404 осіб, загалом захворіло 117 217. За минулу добу коронавірус забрав життя 10 людей, за період пандемії померло 2 077 мешканців столиці.
Водночас за останні 24 год вилікуватися вдалося 455 пацієнтам, загалом хворобу подолали 43 239 киян.
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Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.