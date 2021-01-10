Стріляли з гранатомета: бойовики знову порушили тишу на Донбасі

Вдень 10 січня бойовики, контрольовані РФ, порушили режим тиші під Авдіївкою.

Про це йдеться у щоденному зведенні ООС.

– У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета.

Станом на вечір неділі редставники ОБСЄ отримали повідомлення про порушення режиму тиші зі окупантами.

Українські військові утрималися від відповіді на провокацію сепаратистів. Серед особового складу ЗСУ бойових втрат немає.

Росіянин з США пожертвував $6 тис. військовим медикам в ООС

Російський емігрант пожертвував $6 тис. українським військовим медикам. Для цього він продав свій годинник Rolex.

Про це розповіла журналістка та волонтер ООС Анна Домбровська.

Російський емігрант побажав залишитися інкогніто: кошти було направлено на закупівлю найголовнішого медприладдя.