Українські спецслужби могли знати про підготовку вбивства Шеремета

Білоруський офіцер Ігор Макар, який опублікував записи розмов голови КДБ Білорусі про планування вбивства Павла Шеремета та інших людей, заявив, що у 2012 році українські спецслужби були повідомлені про підготовку такого злочину.

На запитання журналіста, чому українські спецслужби не відреагували на дані про підготовку вбивства Шеремета, Макар відповісти не зміг, але запевнив, що ще у 2012 році інформація була передана Україні, Росії і навіть білоруському МЗС.

– У 2012 році Павло ще тільки збирався переїжджати в Україну. Але я знаю, що інформація була передана і в Російську Федерацію, і в Україну, і навіть в білоруський МЗС. До речі, тоді Вадим Зайцев і був знятий з посади голови КДБ.

Плівки КДБ та реакція МВС

Про те, що КДБ Білорусі планувало ліквідацію Павла Шеремета, стало відомо із плівок, опублікованих 4 січня незалежним виданням EUobserver.

На записах 2012 року присутній голос тодішнього керівника КДБ Вадима Зайцева. У матеріалах чітко чутно, що журналіста, який тоді проживав на території РФ, планували підірвати у такий спосіб, аби “ні рук, ні ніг не зібрали”.

Тим часом МВС України заявило, що записи щодо справи Шеремета підтверджують версію слідства, а для зняття обвинувачення з фігурантів немає жодних підстав.

Більше року справа вбивства Шеремета налічує трьох головних підозрюваних. Це рок-музикант та військовий Андрій Антоненко (відомий також як Riffmaster), дитячий хірург та волонтер Юлія Кузьменко (псевдонім Лиса) та військова медсестра Яна Дугарь.

Їх затримали в кінці 2019 року за підозрою в причетності до злочину. Зараз Антоненко залишається під вартою, Кузьменко перебуває під домашнім арештом після семи місяців в СІЗО, а Дугарь випустили під заставу.

Джерело: інтерв’ю Новой газете