Станом на 11 січня коронавірус в Україні підтвердився ще у 4 288 людей, а загальна кількість інфікованих сягнула 1 119 314.
Серед нових хворих – 133 дитини та 184 медпрацівники. До лікарень госпіталізовано 1 372 пацієнти.
Жертвами Covid-19 за останній день стали 68 хворих, загалом з початку пандеміх зафіксовано 19 835 летальних випадків.
Одужали за добу 4 819 пацієнтів, а загалом – 796 417 хворих.
Найбільше нових випадків у Запорізькій області – 458, а також у Києві (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.
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Детальна статистика за добу в регіонах:
- м. Київ – 371
- Вінницька область – 97
- Волинська область – 103
- Дніпропетровська область – 243
- Донецька область – 153
- Житомирська область – 120
- Закарпатська область – 44
- Запорізька область – 458
- Івано-Франківська область – 92
- Київська область – 365
- Кіровоградська область – 12
- Луганська область – 140
- Львівська область – 160
- Миколаївська область – 293
- Одеська область – 312
- Полтавська область – 217
- Рівненська область – 88
- Сумська область – 160
- Тернопільська область – 103
- Харківська область – 96
- Херсонська область – 159
- Хмельницька область – 41
- Черкаська область – 229
- Чернівецька область – 153
- Чернігівська область – 79.
Коронавірус в Україні 10 січня
10 січня коронавірус в Україні виявили ще у 5 011 громадян, а загалом інфікувалися 1 115 026 людей.
До лікарень госпіталізовано 2 100 хворих.
Кількість летальних випадків на вчора становила 19 767, з яких 99 – за останній день.
Одужали за час пандемії 791 598 українців (5 292 – за добу).