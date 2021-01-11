Станом на 11 січня коронавірус в Україні підтвердився ще у 4 288 людей, а загальна кількість інфікованих сягнула 1 119 314.

Серед нових хворих – 133 дитини та 184 медпрацівники. До лікарень госпіталізовано 1 372 пацієнти.

Жертвами Covid-19 за останній день стали 68 хворих, загалом з початку пандеміх зафіксовано 19 835 летальних випадків.

Одужали за добу 4 819 пацієнтів, а загалом – 796 417 хворих.

Найбільше нових випадків у Запорізькій області – 458, а також у Києві (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.

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Детальна статистика за добу в регіонах:

м. Київ – 371

Вінницька область – 97

Волинська область – 103

Дніпропетровська область – 243

Донецька область – 153

Житомирська область – 120

Закарпатська область – 44

Запорізька область – 458

Івано-Франківська область – 92

Київська область – 365

Кіровоградська область – 12

Луганська область – 140

Львівська область – 160

Миколаївська область – 293

Одеська область – 312

Полтавська область – 217

Рівненська область – 88

Сумська область – 160

Тернопільська область – 103

Харківська область – 96

Херсонська область – 159

Хмельницька область – 41

Черкаська область – 229

Чернівецька область – 153

Чернігівська область – 79.

Коронавірус в Україні 10 січня

10 січня коронавірус в Україні виявили ще у 5 011 громадян, а загалом інфікувалися 1 115 026 людей.

До лікарень госпіталізовано 2 100 хворих.

Кількість летальних випадків на вчора становила 19 767, з яких 99 – за останній день.

Одужали за час пандемії 791 598 українців (5 292 – за добу).