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Факти / Україна
Валентина Летяк |

4 288 нових випадків – статистика коронавірусу в Україні на 11 січня

Станом на 11 січня коронавірус в Україні підтвердився ще у 4 288 людей, а загальна кількість інфікованих сягнула 1 119 314.

Серед нових хворих – 133 дитини та 184 медпрацівники. До лікарень госпіталізовано 1 372 пацієнти.

Жертвами Covid-19 за останній день стали 68 хворих, загалом з початку пандеміх зафіксовано 19 835 летальних випадків.

Одужали за добу 4 819 пацієнтів, а загалом – 796 417 хворих.

Найбільше нових випадків у Запорізькій області – 458, а також у Києві (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.

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Детальна статистика за добу в регіонах:

  • м. Київ – 371
  • Вінницька область – 97
  • Волинська область – 103
  • Дніпропетровська область – 243
  • Донецька область – 153
  • Житомирська область – 120
  • Закарпатська область – 44
  • Запорізька область – 458
  • Івано-Франківська область – 92
  • Київська область – 365
  • Кіровоградська область – 12
  • Луганська область – 140
  • Львівська область – 160
  • Миколаївська область – 293
  • Одеська область – 312
  • Полтавська область – 217
  • Рівненська область – 88
  • Сумська область – 160
  • Тернопільська область – 103
  • Харківська область – 96
  • Херсонська область – 159
  • Хмельницька область – 41
  • Черкаська область – 229
  • Чернівецька область – 153
  • Чернігівська область – 79.

Коронавірус в Україні 10 січня

10 січня коронавірус в Україні виявили ще у 5 011 громадян, а загалом інфікувалися 1 115 026 людей.

До лікарень госпіталізовано 2 100 хворих.

Кількість летальних випадків на вчора становила 19 767, з яких 99 – за останній день.

Одужали за час пандемії 791 598 українців (5 292 – за добу).

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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