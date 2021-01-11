У 2021 році видатки на трансплантацію збільшили у понад чотири рази. Щорічно в Україні близько 5 тис. громадян потребують пересадки органів чи тканин.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 11 січня. Цьогоріч видатки на трансплантацію органів та тканин збільшено до 502 млн грн. А в 2019 році ця сума становила 112 млн грн.

– Ми напрацьовуємо механізм роботи трансплантації в Україні, проводимо детальну калькуляцію витрат, аби вже найближчим часом проведення трансплантації стало абсолютно стандартним видом медичної допомоги, яку українці можуть отримувати у своїй країні, – зазначив міністр.

Читайте: У 2021 році в Україні можуть вперше провести трансплантацію легень і кінцівок

Степанов наголосив, що зараз важливо здобути трансплантаційну незалежність. Це врятує життя багатьох людей, адже кошти витрачатимуться лише на лікування.

– Нині українська трансплантація розвивається у межах пілотного проекту МОЗ, який передбачає зміну фінансового механізму щодо проведення операцій з трансплантації, – підкреслив Степанов.

Тепер міністерство укладає договори із закладами охорони здоров’я і покриває усі видатки за кожну проведену трансплантацію. Також тарифи передбачають можливість покращення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я.

Цього року в Україні планують провести 250 трансплантацій органів і тканин. У 2020 році провели 118 операцій.

Також МОЗ створить пакет медичних послуг із посттрансплантаційного супроводу.

У МОЗ додали, що протягом цього року запустять єдиний аеромедичний простір у Львівській та Київській областях та впровадять повітряне транспортування людей та донорських органів.

Джерело: МОЗ