Курс валют НБУ на 11 січня 2021 в Україні

Національний банк України знизив курс долара до гривні.
На понеділок, 11 січня, НБУ встановив курс 28,28 грн/1$.
Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 11 січня, зафіксувалося на 34,90 грн/1€.
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Курс валют в Україні від НБУ на 11.01:
- $1 – 28,28 грн;
- €1 – 34,90 грн;
- 1 польський злотий – 7,72 грн;
- 10 російських рублів – 3,84 грн.
Економічний прогноз 2021 для України
Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.
Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.