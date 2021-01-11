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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Наташа Тарчевська |

Долар здешевшав після свят: курс валют на 11 січня

Національний банк України знизив курс долара до гривні.

На понеділок, 11 січня, НБУ встановив курс 28,28 грн/1$.

Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 11 січня, зафіксувалося на 34,90 грн/1€.

Читайте: Яким буде курс долара у 2021 році та що на нього вплине

Курс валют в Україні від НБУ на 11.01:

  • $1 – 28,28 грн;
  • €1 – 34,90 грн;
  • 1 польський злотий – 7,72 грн;
  • 10 російських рублів – 3,84 грн.

Курс валют НБУ на 11 січня 2021 в Україні

Економічний прогноз 2021 для України

Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.

Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.

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