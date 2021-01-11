Курс валют НБУ на 11 січня 2021 в Україні

Національний банк України знизив курс долара до гривні.

На понеділок, 11 січня, НБУ встановив курс 28,28 грн/1$.

Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 11 січня, зафіксувалося на 34,90 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 11.01:

$1 – 28,28 грн;

€1 – 34,90 грн;

1 польський злотий – 7,72 грн;

10 російських рублів – 3,84 грн.

Економічний прогноз 2021 для України

Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.

Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.