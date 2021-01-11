Тривалість уроків, які в умовах пандемії проходять в онлайн-режимі, залишається незмінною.

З 8 до 24 січня 2021 року школи працюють у форматі дистанційного навчання. У свою чергу санітарний регламент передбачає часові рамки, які визначають тривалість онлайн-занять:

для учнів 1 класу – не більше 10 хв;

для учнів 2-4 класів – не більше 15 хв;

для учнів 5-7 класів – не більше 20 хв;

для учнів 8-9 класів – 20-25 хв;

для учнів 10-11 (12) класів на 1-й годині занять – до 30 хв, на другій годині занять – 20 хв;

подвійні заняття для учнів 10-11 (12) класів – не більше 25-30 хв на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хв на другому.

Отже, тривалість навчальних занять, визначена законом, зберігається:

35 хвилин для 1 класу;

40 хвилин для 2-4 класів;

45 хвилин для 5-12 класів.

Обмежується лише час безперервної роботи з комп’ютером для уникнення ризиків для здоров’я.

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Наприклад, для учнів 5 класу час безперервної роботи з комп’ютером становить максимум 20 хвилин. Решту часу навчального заняття – 25 хвилин – вчитель організовує роботу без комп’ютера.

Учні можуть виконувати вправи у робочому зошиті, працювати з текстом і завданнями у підручнику, виконувати творчі завдання тощо. Також наприкінці заняття вчитель може повернутися до режиму відеоконференції для обговорення виконаних завдань.

Локдаун в Україні

Як засіб протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабмін запровадив посилений карантин.

Локдаун в країні діятиме з 8 до 24 січня.

Детальніше про обмеження під час локдауну в Україні читайте на Фактах ICTV.