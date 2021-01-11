Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинило державне фінансування Голосу, представники якого розцінюють такі дії як тиск на незалежну партію.

– Державне фінансування, передбачене законом, є одним із джерел нашої незалежності. Спроба позбавити нас цього джерела є безпідставним та політичним тиском, – вважає голова партії Голос Кіра Рудик.

За її словами, політсила вже розглядає варіанти оскарження цього рішення та закликає НАЗК не перевищувати свої повноваження.

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В Україні відновили роботу НАЗК і повернули кримінальну відповідальність за брехню в е-деклараціях. Закони набули чинності 30 грудня 2020 року.

Відповідно до закону №1079-ІХ, штраф призначатимуть, якщо відомості в декларації чиновника будуть відрізнятися від справжніх на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Джерело: Голос