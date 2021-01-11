Коли в Україні можна буде купити вакцину від коронавірусу – можливі дати

З часом українці, ймовірно, зможуть купити вакцину проти коронавірусу та зробити щеплення за гроші, але це стане можливим не раніше другого півріччя 2021 року.

Це може бути п’ятим етапом імунізації громадян, який стартує після вакцинації населення з груп ризику.

– У нас є чіткі етапи, як це відбуватиметься, коли ми говоримо про добровільну, безоплатну вакцинацію. Водночас, можливо, з’явиться великий об’єм вакцини, яка дозволить комусь з групи п’ятого етапу, українцям 18-59 років, купити цю вакцину за гроші, – розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Читайте: Підпільна вакцинація від Covid-19 в Україні: Шмигаль доручив перевірити інформацію

Нині ж усі партії викупила держава для забезпечення реалізації плану безкоштовної вакцинації. Водночас терміни ймовірної платної вакцинації є орієнтовними, адже у пріоритеті – державна програма.

– Ми ще поки це питання навіть не розглядаємо. Пріоритет – забезпечення кампанії безоплатної, добровільної імунопрофілактики, – додав Віктор Ляшко.

Чотири етапи вакцинації в Україні

22 грудня 2020 року в Україні затвердили план імунізації населення від коронавірусу.

Він передбачає чотири етапи першочергової вакцинації людей, які перебувають у групі ризику.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.