Зменшення контактів та зупинення поширення коронавірусу – результати, яких хочуть досягти в уряді завдяки локдауну в Україні з 8 до 24 січня 2021 року.

Про це під час брифінгу 11 січня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

– Усі ці дії запроваджують заради здоров’я громадян, щоб кількість людей, які можуть захворіти на коронавірус, була найменшою. Що менше людей інфікуються, то менше мають тяжкий перебіг хвороби, менше осіб помирає, – зазначив Максим Степанов.

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Водночас міністр нагадав, що про заходи українців попередили за місяць, отже, вони мали час, щоб придбати необхідні товари на ці 16 днів. Громадяни мають дотримуватися заходів, а не ігнорувати їх.

– Давайте дотримуватися карантинних обмежень. Хоча б протягом нетривалого часу. Я розумію, що будь-які обмеження не хочеться виконувати. Мені теж вони не подобаються. Я така ж людина, як і ви, – додав очільник МОЗ.

Локдаун в Україні

В Україні з 8 до 24 січня запровадили жорсткий карантин.

Попри це, українці продовжують не зважати на них та порушувати обмеження.

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