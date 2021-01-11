Миколаївська область стала лідером в Україні за інтенсивністю розповсюдження захворюваності на коронавірус. Статистика в регіоні вдвічі вища, ніж у Києві.

Про це повідомив головний санітарний лікар області Володимир Клочко під час наради в ОДА з питань діяльності суб’єктів господарювання в умовах карантину 11 грудня.

– Миколаївська область посідає перше місце в Україні за інтенсивностю розповсюдження захворюваності на коронавірус. Наш показник наразі становить 423,2 на 100 тис. населення за останні два тижні. Водночас в Запорізькій області – 381, у Києві – 233, – сказав санлікар.

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Він зазначив, що у місті Миколаїв 70% хворих. За підсумками року, рівень захворюваності дітей до 18 років становить 5,5%.

Клочко додав, що у кожного третього пацієнта з підозрою на коронавірус, виявили позитивний результат ПЛР-тесту.

Станом на 11 січня в Миколаївській області зареєстровано 34 545 підтверджених випадків Covid-19, з них 293 за останню добу.

Коронавірус в Україні

В Україні 11 січня повідомили про 4 288 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих сягнула 1 119 314.

Від ускладнень, які спричинив Covid-19, померло 68 хворих, а загалом з початку пандемії зафіксовано 19 835 летальних випадків.

Джерело: Миколаївська ОДА