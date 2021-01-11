В Україні значно зменшилася кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР, у МОЗ закликають українців активніше тестуватися.

Про це під час брифінгу 11 січня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

– Сьогодні на ранок ми маємо залишки, тобто перехідні залишки, які увечері надійшли: Вінницька область – 160 зразків, Дніпропетровська – 247, Донецька – 215, Харківська – 90. Всі решта – це нулі. Тобто немає жодного зразка у наших лабораторіях станом на 8.15 11 січня, – зазначив Максим Степанов.

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Через це у МОЗ закликали українців активніше тестуватися. Це допоможе раніше виявляти хворобу та ефективніше боротися з поширенням вірусу в країні.

Коронавірус в Україні

В Україні фіксується поліпшення ситуації з коронавірусом. Станом на 11 січня в країні виявили 4 288 нових хворих.

Однак фахівці пов’язують такі показники зі зменшення кількості тестувань.

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