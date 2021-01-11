Безкоштовні швидкі тести на антиген SARS-CoV-2 українцям робитимуть в установах первинної медичної допомоги. На кого поширюватиметься нововведення, визначили в Національній службі здоров’я України.

Скринінгове дослідження рекомендоване:

людям із підозрою на Covid-19;

людям із симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії;

пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації;

особам, які були в тісному контакті з хворим на Covid-19 та тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксоване масштабне поширення Covid-19.

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Потрібну кількість тестів для закладів розподілятимуть регіональні департаменти охорони здоров’я.

Скринінгове дослідження робитимуть за наявності тестів у закладі. Час опрацювання результатів – 15 хвилин.

Україна чекає на 1,5 млн експрес-тестів

Найближчим часом ДП Медичні закупівлі має завезти 1,5 млн експрес-тестів на коронавірус. Про це наприкінці грудня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Експрес-тестами найперше прагнуть забезпечити жителів місцевостей, де процес проведення ПЛР-тестування є досить тривалим.

Джерело: НСЗУ