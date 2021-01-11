В Україні виготовлятимуть китайську вакцину від коронавірусу Sinovac Biotech. Виробництвом займатиметься фармацевтична компанія Лекхім у Харкові уже у 2022 році.

Група компаній уклала угоду з китайським партнером і стала офіційним постачальником китайської вакцини. Переговори щодо цього тривали понад 10 місяців.

Крім того, Лекхім уже в березні доставить в Україну 5 млн доз препарату.

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Ефективність китайської вакцини

Розробники вакцини Sinovac Biotech повідомляють про ефективність 78%. Її вдалося визначити під час досліджень, у яких взяли участь 13 тиc. добровольців.

Однак під час тяжкого перебігу хвороби препарат показав ефективність 100%.

Джерело: Лекхім