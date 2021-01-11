PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Людмила Богданова |

Україна розпочне виробництво китайської вакцини Sinovac Biotech

В Україні виготовлятимуть китайську вакцину від коронавірусу Sinovac Biotech. Виробництвом займатиметься фармацевтична компанія Лекхім у Харкові уже у 2022 році.

Група компаній уклала угоду з китайським партнером і стала офіційним постачальником китайської вакцини. Переговори щодо цього тривали понад 10 місяців.

Крім того, Лекхім уже в березні доставить в Україну 5 млн доз препарату.

Читайте: Коли в Україні розпочнеться платна вакцинація від Covid-19 – можливі терміни

Ефективність китайської вакцини

Розробники вакцини Sinovac Biotech повідомляють про ефективність 78%. Її вдалося визначити під час досліджень, у яких взяли участь 13 тиc. добровольців.

Однак під час тяжкого перебігу хвороби препарат показав ефективність 100%.

Джерело: Лекхім

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка