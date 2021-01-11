Після січневого локдауну в Україні, який діє до 24 числа, в Україні не планують подовжувати дію жорсткого карантину чи запроваджувати додаткові обмежувальні заходи.

Але ситуація може змінитися, адже коронавірус поки маловивчений.

– Якщо все відбуватиметься так, як ми спрогнозували, то ні подовження карантину, ні додаткових жорстких карантинних обмежень впродовж осінньо-зимового періоду 2020-2021 не має бути. Але завжди є але. Цей вірус підступний, – зазначив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Він згадав приклад Великої Британії, яка ослабила заходи у грудні 2020 року, але потім знову змушена була посилити їх після виявлення нового штаму коронавірусу.

Локдаун в Україні

В Україні запровадили жорсткий карантин з 8 до 24 січня 2021 року.

Заходи посилили, щоб уникнути спалаху коронавірусу після зимових свят.

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