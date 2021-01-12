На інавгурації президента США Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня, Україну офіційно представлятиме посол у Вашингтоні Володимир Єльченко.

– Відповідно до визначеного американською стороною протоколу, усі іноземні держави на інавгурації 46-го президента США будуть представлені на рівні послів. Україна офіційно представлятиме посол України в Вашингтоні Володимир Єльченко, – йдеться у повідомленні посольства України в США.

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Перед інавгурацією Джо Байдена чинний президент США Дональд Трамп запровадив режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні.

Такий крок допоможе ефективніше реагувати на можливі акції протесту. У разі надзвичайної ситуації місто зможе отримати федеральне фінансування.

Джерело: Посольство України в США