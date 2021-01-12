МОЗ оновив правила перетину КПВВ з окупованими територіями Донбасу та Криму. Тепер самоізоляція припиняється не лише через 14 днів або отримання негативного ПЛР-тесту, а й після негативного експрес-тесту на антитіла до Covid-19.
У такому разі самоізоляція не потрібна, заявив на брифінгу головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Для цього, за його словами, на кордоні обладнають пункти експрес-тестування.
Ляшко наголосив, що МОЗ вже закупив 1,8 млн таких тестів. Для громадян України вони будуть безкоштовні.
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Нові тести на антиген допомогли поліпшити ситуацію з коронавірусом в Україні.
Завдяки їм вдалося швидше виявляти інфікованих людей.
Детальніше про тестування на коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.