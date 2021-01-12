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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

На КПВВ з окупованими Донбасом і Кримом відкриють пункти експрес-тестування на Covid-19

МОЗ оновив правила перетину КПВВ з окупованими територіями Донбасу та Криму. Тепер самоізоляція припиняється не лише через 14 днів або отримання негативного ПЛР-тесту, а й після негативного експрес-тесту на антитіла до Covid-19.

У такому разі самоізоляція не потрібна, заявив на брифінгу головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Для цього, за його словами, на кордоні обладнають пункти експрес-тестування.

Ляшко наголосив, що МОЗ вже закупив 1,8 млн таких тестів. Для громадян України вони будуть безкоштовні.

Читайте: Швидше виявляють хворих на Covid-19 – лікар про переваги антигенних тестів

Нові тести на антиген допомогли поліпшити ситуацію з коронавірусом в Україні.

Завдяки їм вдалося швидше виявляти інфікованих людей.

Детальніше про тестування на коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

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