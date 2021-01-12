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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Південний вітер і хмарність: погода в Україні на 12 січня (КАРТА)

Погода 12 січня в Україні буде хмарною та без опадів. Вітер південний, його швидкість досягне 5-10 м/с.

Середня вологість повітря становитиме 89%, що вплине на відчуття холоду. Опади з мокрим снігом очікуються лише у Запорізькій та Херсонській областях.

Детальніше про погоду в Україні 12 січня – у матеріалі Фактів ICTV.

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На Сході денна температура становитиме до -1°, вночі подекуди до -5°.

На Заході хмарно, денна температура до -1°, вночі до -4°.

На Півдні синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до -1°, вночі – до -3°.

На Півночі вдень до +1°, вночі подекуди до -5°.

У Центрі також похмуро та без опадів: вночі до -4°, вдень до +1°.

У Києві синоптики прогнозують до 0° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до -4°.

Погода на 12 січня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні в січні 2021

В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в січні 2021 відносно теплою.

Удругому місяці зими часто йтимуть дощі, а от снігу майже не буде.

Середня місячна температура січня складе від -4° до 0°.

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