Старий Новий рік святкують у ніч з 13 на 14 січня. Цього року він припадає на четвер. Традиційне свято має багато звичаїв, наприклад заведено водити Маланку, а наступного дня святкувати Василя. Але також важливими для українців були і прикмети. Отже, на що варто звертати увагу, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Прикмети на Старий Новий рік 2021

Вважається, що як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Тому в цю святкову ніч варто веселитись, красиво одягатись, їсти смаколики та радіти накритому столу.

Також на свято Маланки не можна сваритися та потрібно обов’язково накрити пишний стіл. Вважається, що тоді добробут буде з вами весь рік.

Інші прикмети:

гарна погода 13 січня означає, що рік буде врожайним;

14 січня не можна виносити сміття, а то й щастя з хати винесеш.

Читайте: Звідки взявся Старий Новий рік і де його відзначають

Прикмети на Старий Новий рік – посівання

Із самого ранку 14 січня на свято Василя хлопці починають засівати – ходити по хатах та бажати щастя та розквіту. Важливим атрибутом засівання є зерно, яке розсипають підлогою під час побажань.

Щодо прикмет, то можна виділити такі:

першим у будинок має зайти хлопець. Вважається, що тоді наступний рік буде щедрим для господарів на багатство, а якщо зайде жінка – буде біда;

посівати варто ще до сходу сонця, адже найперший гість отримає найкращі подарунки;

що більше хлопців прийде цього дня посівати, то більший достаток варто очікувати у новому році;

категорично забороняється у цей день прибирати розсипане зерно до заходу чи не впускати посівальників у дім.

Грошові прикмети на Старий Новий рік

щоб у новому році у вас було багато грошей, варто роздати всі борги у старому. Вважається, що тоді ви увійдете в нього з чистою душею та отримаєте набагато більше, ніж було;

також варто нагадати і вашим боржникам про повернення. Важливо, щоб борг вони повернули ще до початку нового року;

якщо на Старий Новий рік перераховувати монети – плакатимеш цілий рік.

Читайте: Ворожіння на старий Новий рік на кохання

Народні прикмети на Старий Новий рік

якщо небо ясне – буде щедрий урожай ягід у новому році;

туман на Василя – до урожаю, а завірюха віщує хороший урожай горіхів;

народжена дитина 13 січня зможе передбачати майбутнє;

зоряна ніч на Василя – літо буде ягідним.

Прикмети на заміжжя на Старий Новий рік

на Маланку найкращий час відправляти сватів до дівчини, адже тоді більше шансів отримати згоду на одруження;

сімейне життя буде щасливим, якщо на Старий Новий рік погодитися на шлюб.

Як загадати бажання на Старий Новий рік

Ніч Старого Нового року вважається чарівною, тому варто загадати бажання, і воно обов’язково здійсниться. Про те, як загадати бажання на Старий Новий рік правильно, щоб не втратити свій шанс, розкажуть Факти ICTV.