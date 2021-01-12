Тарифи на опалення та гарячу воду 2021 – розпорядження КМДА

Київська міська державна адміністрація оприлюднила тарифи на опалення та гарячу воду, які діятимуть до 30 вересня 2021 року.

Тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення зріс на 19,18 %. Тепер кияни платитимуть 1 616,48 грн за 1 Гкал (із ПДВ). До цього тариф становив 1 356,31 грн за 1 Гкал.

У тарифі не враховані витрати на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, а також витрати на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів.

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Тарифи на опалення та гарячу воду зросли – скільки платитимуть кияни / 2 фотографии

На 16,08% зріс тариф на постачання гарячої води для населення. Тепер він становить 99,79 грн за 1 куб. м (із ПДВ) проти попередніх 85,97 грн за 1 куб. м.

Тариф також наведений без урахування витрат на утримання й ремонт центральних та індивідуальних теплових пунктів.

Тарифи на опалення в 2021 році

Нацкомісія з питань держрегулювання в сферах електроенергетики й компослуг переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для населення на 2021 рік. Тарифи на тепло підвищили всім 23 компаніям.

Після підвищення середньозважений тариф для поставок тепла населенню для 23 компаній становить – 1121,71 грн/Гкал.

Водночас найбільший розмір тарифу в КП Міськтепловодоенергія КГУ – 1632,51 грн/Гкал та Сєвєродонецької ТЕЦ – 1471,54 грн/Гкал, найнижчий – у ТЕЦ-2 Есхар (Харківська обл.) – 653,99 грн/Гкал та в ТОВ ДВ Нафтогазовидобувна компанія, де така сама ціна.