Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і президент Молдови Майя Санду обговорили питання захисту територіальної цілісності та суверенітету двох держав, упровадження системних реформ і перспективи міжпарламентської співпраці.

– Територіальна цілісність і для нашої, і для вашої країни – не просто слова. Це те, за що ми боремося упродовж багатьох років, – наголосив Разумков.

Голова українського парламенту зазначив, що, незважаючи на зусилля президента України, Верховної Ради, міжнародних партнерів, на Донбасі на лінії зіткнення продовжують гинути військовослужбовці та мирні громадяни України.

– Уже сьомий рік на сході України триває війна. З одного боку, вдалося досягти скорочення кількості обстрілів і загиблих на фронті. Проте вчора в нас сталася перша втрата цього року. На фронті загинув український військовослужбовець, – зазначив спікер Ради.







Територіальна цілісність і війна: що Разумков обговорив із Санду / 2 фотографии

Сторони також обговорили роботу антикорупційних органів в Україні.

– Не можу сказати, що мене як громадянина влаштовує результат роботи антикорупційних органів, – сказав Разумков.

При цьому він наголосив, що діяльність антикорупційних органів для багатьох є стримувальним чинником. Спікер парламенту також поінформував про кроки ВР для забезпечення ефективної діяльності антикорупційних органів.

Візит Санду до Києва

12 січня Майя Санду відвідала Київ з офіційним візитом.

Вона зустрілася з керівництвом України.

Про те, як позначиться візит Санду до Києва на відносинах між Україною і Молдовою, читайте на Фактах ICTV.