Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький з 6 до 13 січня перебуває у відпусті, яку проводить разом з дружиною та сином в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Його родина живе у двокімнатному номері готелю – у КСУ спростовують інформацію ЗМІ про те, що нібито Тупицький відпочиває з українськими та російськими бізнесменами на віллі в Дубаї вартістю 300 тис. грн на добу.

– Вартість пакету послуг, наданого туристичним оператором на трьох осіб, становить 242 116,43 грн. У вартість туру входить авіапереліт в обидва боки, проживання у двокімнатному номері готелю, дворазове харчування, трансфер, страхування та вартість туристичного обслуговування, – йдеться у повідомленні.

На підтверження прес-служба оприлюднила копії розпорядження про відпустку та туристичий ваучер.

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Окрім того, в КСУ наголошують, що у Тупицького було достатньо коштів для такого відпочинку, оскільки у грудні 2020 року нарахований дохід (винагорода судді) склав 433 538,60 грн.

Відсторонення голови КСУ Тупицького

29 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення глави Конституційного суду Олександра Тупицького на два місяці.

30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького “юридично нікчемним”, і закликали його скасувати.

Джерело: КСУ