В очільника Збройних сил України Руслана Хомчака поповнення у родині.

У нього та глави Чернігівської обласної державної адміністрації Анни Коваленко 11 січня народилася донька, дівчинку назвали Марією.

– Привіт, Марічко! Марія Русланівна Хомчак сьогодні з’явилася на світ. Ми щасливі, – поділилася Анна Коваленко.

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Щаслива мама розповіла про подію на своїй сторінці у Facebook і опублікувала знімок. Друзі та колеги привітали пару з радісною подією у коментарях і побажали здоров’я дівчинці.

Руслана Хомчака призначили головнокомандувачем Збройних сил України 21 травня 2019 року. Анна Коваленко стала главою Чернігівської обладміністрації 13 жовтня 2020 року.

Більше інформації про сім’ю Руслана Хомчака читайте в матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Анна Коваленко

Фото: Анна Коваленко, Генеральний штаб ЗСУ