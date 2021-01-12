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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

У головнокомандувача ЗСУ Хомчака народилася донька

В очільника Збройних сил України Руслана Хомчака поповнення у родині.

У нього та глави Чернігівської обласної державної адміністрації Анни Коваленко 11 січня народилася донька, дівчинку назвали Марією.

– Привіт, Марічко! Марія Русланівна Хомчак сьогодні з’явилася на світ. Ми щасливі, – поділилася Анна Коваленко.

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Щаслива мама розповіла про подію на своїй сторінці у Facebook і опублікувала знімок. Друзі та колеги привітали пару з радісною подією у коментарях і побажали здоров’я дівчинці.

Дочь Хомчака и Коваленко

Руслана Хомчака призначили головнокомандувачем Збройних сил України 21 травня 2019 року. Анна Коваленко стала главою Чернігівської обладміністрації 13 жовтня 2020 року.

Більше інформації про сім’ю Руслана Хомчака читайте в матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Анна Коваленко

Фото: Анна Коваленко, Генеральний штаб ЗСУ

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