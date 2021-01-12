5 116 позитивних тестів за добу – така статистика коронавірусу в Україні на ранок 12 січня. Зокрема, захворіла 131 дитина та 309 медиків. Госпіталізували за день 1 092 людини.
Загальна кількість інфікованих громадян зросла до 1 124 430 випадків.
Померли від наслідків Covid-19 ще 184 українці, а загалом – 20 019.
Здолав хворобу за останній день 15 951 пацієнт, з початку пандемії – 812 368.
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Найбільше підтверджених випадків – у Києві (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.
Коронавірус у регіонах:
- м. Київ – 898 випадків;
- Вінницька область – 121 випадок;
- Волинська область – 99 випадків;
- Дніпропетровська область – 267 випадків;
- Донецька область – 160 випадків;
- Житомирська область – 72 випадки;
- Закарпатська область – 134 випадки;
- Запорізька область – 463 випадки;
- Івано-Франківська область – 66 випадків;
- Київська область – 284 випадки;
- Кіровоградська область – 76 випадків;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 312 випадків;
- Миколаївська область – 52 випадки;
- Одеська область – 315 випадків;
- Полтавська область – 520 випадків;
- Рівненська область – 132 випадки;
- Сумська область – 152 випадки;
- Тернопільська область – 83 випадки;
- Харківська область – 275 випадків;
- Херсонська область – 73 випадки;
- Хмельницька область – 18 випадків;
- Черкаська область – 306 випадків;
- Чернівецька область – 184 випадки;
- Чернігівська область – 7 випадків.
Коронавірус в Україні 11 січня
Вчора, 11 січня, в Україні зареєстровано 4 288 випадків коронавірусу.
Вчора від наслідків інфекції померли 68 хворих, а одужали – 4 819 людей.
Найбільше нових випадків було у Запорізькій області – 458, а також у Києві (371), Київській (365) та Одеській (312) областях.