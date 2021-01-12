5 116 позитивних тестів за добу – така статистика коронавірусу в Україні на ранок 12 січня. Зокрема, захворіла 131 дитина та 309 медиків. Госпіталізували за день 1 092 людини.

Загальна кількість інфікованих громадян зросла до 1 124 430 випадків.

Померли від наслідків Covid-19 ще 184 українці, а загалом – 20 019.

Здолав хворобу за останній день 15 951 пацієнт, з початку пандемії – 812 368.

Читайте: Коли в Україні розпочнеться платна вакцинація від Covid-19 – можливі терміни

Найбільше підтверджених випадків – у Києві (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

Коронавірус у регіонах:

м. Київ – 898 випадків;

Вінницька область – 121 випадок;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 267 випадків;

Донецька область – 160 випадків;

Житомирська область – 72 випадки;

Закарпатська область – 134 випадки;

Запорізька область – 463 випадки;

Івано-Франківська область – 66 випадків;

Київська область – 284 випадки;

Кіровоградська область – 76 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 312 випадків;

Миколаївська область – 52 випадки;

Одеська область – 315 випадків;

Полтавська область – 520 випадків;

Рівненська область – 132 випадки;

Сумська область – 152 випадки;

Тернопільська область – 83 випадки;

Харківська область – 275 випадків;

Херсонська область – 73 випадки;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 306 випадків;

Чернівецька область – 184 випадки;

Чернігівська область – 7 випадків.

Коронавірус в Україні 11 січня

Вчора, 11 січня, в Україні зареєстровано 4 288 випадків коронавірусу.

Вчора від наслідків інфекції померли 68 хворих, а одужали – 4 819 людей.

Найбільше нових випадків було у Запорізькій області – 458, а також у Києві (371), Київській (365) та Одеській (312) областях.