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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Майже 16 тис.: в Україні рекорд серед тих, хто одужав після коронавірусу

5 116 позитивних тестів за добу – така статистика коронавірусу в Україні на ранок 12 січня. Зокрема, захворіла 131 дитина та 309 медиків. Госпіталізували за день 1 092 людини.

Загальна кількість інфікованих громадян зросла до 1 124 430 випадків.

Померли від наслідків Covid-19 ще 184 українці, а загалом – 20 019.

Здолав хворобу за останній день 15 951 пацієнт, з початку пандемії – 812 368.

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Найбільше підтверджених випадків – у Києві (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

Коронавірус у регіонах:

  • м. Київ – 898 випадків;
  • Вінницька область – 121 випадок;
  • Волинська область – 99 випадків;
  • Дніпропетровська область – 267 випадків;
  • Донецька область – 160 випадків;
  • Житомирська область – 72 випадки;
  • Закарпатська область – 134 випадки;
  • Запорізька область – 463 випадки;
  • Івано-Франківська область – 66 випадків;
  • Київська область – 284 випадки;
  • Кіровоградська область – 76 випадків;
  • Луганська область – 47 випадків;
  • Львівська область – 312 випадків;
  • Миколаївська область – 52 випадки;
  • Одеська область – 315 випадків;
  • Полтавська область – 520 випадків;
  • Рівненська область – 132 випадки;
  • Сумська область – 152 випадки;
  • Тернопільська область – 83 випадки;
  • Харківська область – 275 випадків;
  • Херсонська область – 73 випадки;
  • Хмельницька область – 18 випадків;
  • Черкаська область – 306 випадків;
  • Чернівецька область – 184 випадки;
  • Чернігівська область – 7 випадків.

Коронавірус в Україні 11 січня

Вчора, 11 січня, в Україні зареєстровано 4 288 випадків коронавірусу.

Вчора від наслідків інфекції померли 68 хворих, а одужали – 4 819 людей.

Найбільше нових випадків було у Запорізькій області – 458, а також у Києві (371), Київській (365) та Одеській (312) областях.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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