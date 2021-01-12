Володимир Зеленський 12 січня зустрінеться з новим президентом Молдови Майєю Санду, яка відвідає Київ з офіційним візитом.

За результатами перемовин очільники держав мають підписати низку двосторонніх документів, проте про які саме домовленості йдеться, в Офісі президента не повідомляють.

До речі, відвідини України – це перший закордонний візит Майї Санду після її обрання президентом.

У Києві через офіційний візит Санду можливе часткове обмеження руху транспорту. Про це повідомило Управління державної охорони України.

– 12 січня у зв’язку з офіційним візитом в Україну президента Молдови Майї Санду можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві. Так, у столиці можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках центральної частини міста, – зазначили у відомстві.

Як візит Санду вплине на відносини України з Молдовою

– Щодо розвитку українсько-молдовських відносин після візиту Майї Санду до нашої країни, то прогноз достатньо простий та зрозумілий. Між Санду, коли вона була ще прем’єр-міністром, та Володимиром Зеленським встановилися достатньо конструктивні партнерські стосунки, – зазначив політолог Володимир Фесенко.

Проте тоді вона пішла у відставку, і розвиток цих стосунків довелося поставити на паузу.

За словами політолога, нині існують об’єктивні засади до партнерства між нашими країнами. І Молдова, і Україна мають асоціації з Європейським Союзом та поділяють інтеграційні прагнення до ЄС.

– Наразі на чолі Молдови людина, яка має євроінтеграційні прагнення. Вона також світоглядно має спільні позиції з українським президентом, – зазначив Фесенко.

Візит Санду до Києва – це показник того, що відносини між Україною та Молдовою набувають нового імпульсу для подальшого розвитку.

Однак існує проблема, яка не пов’язана ні із Санду, ні із Зеленським.

– Вона пов’язана з внутрішньою ситуацією у Молдові. Якщо після виборів у парламенті буде проєвропейська більшість, тоді конструктивний напрям розвитку наших відносин посилюватиметься і масштаби взаємодії зростатимуть, – заявив Володимир Фесенко.

Проте, якщо на парламентських виборах переможуть проросійські сили, то ситуація буде суперечливою.

На рівні президентів ситуація залишиться конструктивною, проте парламент може вносити свої протиріччя.

Молдова – парламентсько-президентська республіка, тому повноваження президента обмежені.

Санду обрали президентом Молдови

10 грудня Конституційний суд Молдови визнав Майю Санду новообраним президентом країни. Санду перемогла на виборах президента Молдови, які відбулися 15 листопада. Її підтримали 932 477 жителів країни.

Раніше вона очолювала уряд Молдови.