Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)

Укрзалізниця запустила чат-боти в Telegram і Viber
Укрзалізниця разом з Visa і Middleware запустила власний чат-бот, який працює в Telegram і Viber.
Однак поки що за допомогою сервісу можна придбати квитки тільки на потяги Інтерсіті+.
Які функції у чат-бота Укрзалізниці
Функції чат-бота Укрзалізниці в Telegram і Viber:
- Надання довідкової інформації.
- Зворотній зв’язок із клієнтами.
- Купівля квитків онлайн.
- Повернення квитків онлайн.
- Замовлення харчування в дорогу.
Бот підтримує три мови: українську, англійську та російську.
Як оформити квиток на потяг онлайн у Telegram
Щоб придбати онлайн-квиток на потяг Укрзалізниці, перейдіть за посиланням у чат-бот у Telegram та дотримуйтесь інструкції.
- Запуск бота.
- Ввести свій номер телефону.
- Вибір мови.
- Вибір необхідної функції. Наприклад, придбати квиток.
- Вибір станції, звідки вирушатимете.
- Далі потрібно обрати станцію, куди прямуєте.
- Потім визначтеся з часом поїздки, потягом і місцем у вагоні.
- Також бот запропонує вам обрати ланч у дорогу, але за окрему плату.
- Потрібно додати свою банківську картку в бот та сплатити за квиток.
Як придбати онлайн квитки на потяги Укрзалізниці в Telegram і Viber – інструкція / 19 фотографий
Як оформити квиток на потяг онлайн через Viber
Щоб купити квиток Укрзалізниці онлайн, потрібно перейти у чат-бот в Viber і слідувати інструкції.
- Введіть номер телефону.
- Оберіть мову сервісу.
- Потім обираємо необхідний розділ. Наприклад, купівля квитка.
- Обираєте станцію, з якої вирушатимете, а також місце, куди плануєте поїхати.
- Далі потрібно обрати час відправлення, потяг, місце у вагоні.
- Також пасажирам пропонується кілька варіантів ланчів, але за окрему плату.
- Відтак потрібно просто сплатити за квиток, прив’язавши свою банківську картку до чат-боту.
Як придбати онлайн квитки на потяги Укрзалізниці в Telegram і Viber – інструкція / 9 фотографий