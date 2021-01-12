Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)

Щоб придбати онлайн-квиток на потяг Укрзалізниці, перейдіть за посиланням у чат-бот у Telegram та дотримуйтесь інструкції.

Запуск бота.

Ввести свій номер телефону.

Вибір мови.

Вибір необхідної функції. Наприклад, придбати квиток.

Вибір станції, звідки вирушатимете.

Далі потрібно обрати станцію, куди прямуєте.

Потім визначтеся з часом поїздки, потягом і місцем у вагоні.

Також бот запропонує вам обрати ланч у дорогу, але за окрему плату.

Потрібно додати свою банківську картку в бот та сплатити за квиток.









































































