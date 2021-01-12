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Як придбати онлайн квитки на потяги Укрзалізниці в Telegram і Viber – інструкція

Як придбати онлайн квитки на потяги Укрзалізниці в Telegram і Viber – інструкція

Як купити квитки на поїзд Укрзалізниці онлайн за допомогою чат-ботів у месенджерах Telegram і Viber – читайте на Фактах ICTV.

Укрзалізниця запустила чат-боти в Telegram і Viber

Укрзалізниця разом з Visa і Middleware запустила власний чат-бот, який працює в Telegram і Viber.

Однак поки що за допомогою сервісу можна придбати квитки тільки на потяги Інтерсіті+.

Які функції у чат-бота Укрзалізниці

Функції чат-бота Укрзалізниці в Telegram і Viber:

  • Надання довідкової інформації.
  • Зворотній зв’язок із клієнтами.
  • Купівля квитків онлайн.
  • Повернення квитків онлайн.
  • Замовлення харчування в дорогу.

Бот підтримує три мови: українську, англійську та російську.

Як оформити квиток на потяг онлайн у Telegram

Щоб придбати онлайн-квиток на потяг Укрзалізниці, перейдіть за посиланням у чат-бот у Telegram та дотримуйтесь інструкції.

  • Запуск бота.
  • Ввести свій номер телефону.
  • Вибір мови.
  • Вибір необхідної функції. Наприклад, придбати квиток.
  • Вибір станції, звідки вирушатимете.
  • Далі потрібно обрати станцію, куди прямуєте.
  • Потім визначтеся з часом поїздки, потягом і місцем у вагоні.
  • Також бот запропонує вам обрати ланч у дорогу, але за окрему плату.
  • Потрібно додати свою банківську картку в бот та сплатити за квиток.
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
Як придбати онлайн квитки на потяги Укрзалізниці в Telegram і Viber – інструкція / 19 фотографий

Як оформити квиток на потяг  онлайн через Viber

Щоб купити квиток Укрзалізниці онлайн, потрібно перейти у чат-бот в Viber і слідувати інструкції.

  • Введіть номер телефону.
  • Оберіть мову сервісу.
  • Потім обираємо необхідний розділ. Наприклад, купівля квитка.
  • Обираєте станцію, з якої вирушатимете, а також місце, куди плануєте поїхати.
  • Далі потрібно обрати час відправлення, потяг, місце у вагоні.
  • Також пасажирам пропонується кілька варіантів ланчів, але за окрему плату.
  • Відтак потрібно просто сплатити за квиток, прив’язавши свою банківську картку до чат-боту.
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
  • Як купити онлайн квитки Укрзалізниці в Telegram і Viber (ІНСТРУКЦІЯ)
Як придбати онлайн квитки на потяги Укрзалізниці в Telegram і Viber – інструкція / 9 фотографий

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