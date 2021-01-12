Курс валют НБУ на 12 січня 2021 в Україні

Національний банк України знизив курс євро і долара до гривні.

На вівторок, 12 січня, НБУ встановив курс 28,20 грн/1$.

Незначне зниження ціни на євро, згідно з курсом на 12 січня, зафіксувалося на 34,28 грн/1€.

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Цікаво, що вперше за декілька днів 2021 року дещо впала ціна на польський злотий та російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 12.01:

$1 – 28,20 грн;

€1 – 34,28 грн;

1 польський злотий – 7,56 грн;

10 російських рублів – 3,77 грн.

Економічний прогноз 2021 для України

Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.

Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.