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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Зустріч у нормандському форматі: Єрмак прибув у Берлін на консультації

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прибув у Берлін (Німеччина) на консультації радників лідерів держав-учасниць нормандського формату.

Консультації радників ще не стартували. В Офісі президента запевнили, що проінформують щодо результатів перемовин після завершення консультації.

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Відомо, що сторони обговорюватимуть реалізацію підсумків зустрічі лідерів країн нормандської четвірки в Парижі у 2019 році в галузі політичного врегулювання конфлікту.

Умови зустрічі нормандської четвірки

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук зазначив, що наступна зустріч лідерів нормандської четвірки залежить від виконання сторонами угод попередньої зустрічі в Парижі.

Якщо одна зі сторін не виконує домовленості досягнуті на останній зустрічі, то це може поставити під питання наступну зустріч в нормандському форматі.

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