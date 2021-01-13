Курс валют в Україні: чи зможе гривня зміцнитися під час локдауну

В Україні з 8 до 24 січня діє жорсткий карантин через поширення коронавірусу. В результаті чого представники багатьох сфер не мають можливості працювати на повну потужність або зовсім перебувають під замком.

Багато хто вирішив, що це критично вплине на курс валют у країні. Факти ICTV разом з радником президента з економічних питань Олегом Устенко розкажуть, чому не варто панікувати.

– Є ціла низка факторів, які дійсно впливають на валюту. Наприклад, стан зовнішніх ринків, який зараз досить активно поліпшується. І позитивні зрушення стосуються саме тих груп товарів, які дуже важливі для України – метали і сільськогосподарська продукція. Знову-таки, це видно за динамікою цін у цих групах товарів, яка йде вгору, – розповідає експерт.

Позитивна динаміка на цих ринках тримається вже понад місяць, а це означає, що наші імпортери почнуть завозити більше виручки на територію України.

– Додаткова пропозиція валюти на ринку означає, що буде створюватися тиск на зміцнення гривні. Паралельно з цим у нас є додатковий приплив валюти завдяки кредитному ресурсу, – зазначає радник президента.

Він додав, що це можна простежити у зростані золотовалютних резервів, яке нині сягнуло на піку за останні 10 років.

Як простій сфери послуг вплине на курс валют

– У нас є обмеження у сфері послуг, але всі підприємства, які стосуються до промисловості та сільського господарства, продовжують працювати. І частина підприємств зі сфери послуг також працює, наприклад, банківська система. Обмеження під час локдауну не впливають на курс валют, – розповідає Олег Устенко.

Крім того, напередодні Мінфін продав на кілька млрд гривень облігацій внутрішньодержавної позики. Зокрема, були продані і валютні облігації внутрішньодержавної позики.

Це свідчить про те, що навпаки створюється тиск на зміцнення гривні.

– Тут важливо щоб НБУ продовжував формувати золотовалютні резерви. Адже у нас цього року чекає великі виплати по кредитах. Щоб у разі змін кон’юнктури, була можливість згладити будь-які ризики, – заявив експерт.

Курс долара у 2021 році

У Мінекономіки прогнозують, що у 2021 році в Україні валюта може коштувати 28,6 грн за $1.

Тим часом аналітики Oxford Economics припускають, що середньорічний курс долара у 2021 році буде на рівні 28,4 грн за $1.

Водночас, згідно з прогнозами фінансистів, курс долара в Україні у 2021 році коливатиметься у межах 27-29,5 грн за $1.