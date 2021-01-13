14 січня набуває чинності закон щодо підвищення оплати праці немедичних фахівців у галузі охорони здоров’я.

Завдяки цьому доплати зможуть отримувати біологи, біохіміки, бактеріологи та інші спеціалісти, які проводять діагностику Covid-19.

Розмір підвищення буде такий самий, як і в лікарів, які безпосередньо працюють із хворими на Covid-19.

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Перелік професій, на які поширюватиметься нововведення, внесуть протягом трьох днів до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Отримуватимуть доплати працівники до завершення боротьби з пандемією.

Крім того, професіоналам із немедичною освітою розширять перелік прав та пільг. Зокрема, вони матимуть право на страхування, соцдопомогу від держави в разі хвороби чи каліцтва під час роботи, на скорочений робочий день та додаткову оплачувану відпустку, пільгове надання житла тощо.

Підвищення зарплат медиків

Із 1 вересня 2020 року українським медикам підвищили зарплату. Для цього із Фонду для боротьби з Covid-19 виділили 6 млрд грн.

Тому протягом вересня-грудня 2020 року лікарі (незалежно від посад – 133 тис. людей) мали отримати доплату в розмірі 70% від посадового окладу, тобто 3 561 грн на місяць.

Фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою (247 тис. людей) – 50% доплати, тобто 2 361 грн.

Молодший медперсонал (138 тис. людей) – 25% мінімальної заробітної плати, тобто щомісячну доплату в розмірі 1 181 грн.