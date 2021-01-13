Цього опалювального сезону ціни на гарячу воду та опалення в Києві не зміняться. Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко під час брифінгу 13 січня.

– Київ має обґрунтований та затверджений план розразунків, але ціна не зміниться. Мешканці багатоквартирних будинків сплачують за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року, – заявив Віталій Кличко.

Водночас, мер міста нагадав киянам, як можна вплинути на суми в платіжках за комунальні послуги.

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За його словами, майже 800 будинків уже скористались міськими програмами з енергозбереження.

– Термомодернізація будинків дозволяє зменшити витрати на комунальні послуги у два-три рази, – наголосив він.

На 2021 рік на заходи з енергозбереження виділили з бюджету понад 150 млн грн.

Тарифи на опалення та гарячу воду

Київська міська державна адміністрація оприлюднила тарифи на опалення та гарячу воду, які діятимуть до 30 вересня 2021 року.

Тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення зріс на 19,18 % – із 1 356,31 грн за 1 Гкал до 1 616,48 грн за 1 Гкал (із ПДВ).

На 16,08% зріс тариф на постачання гарячої води для населення. Тепер він становить 99,79 грн за 1 куб. м (із ПДВ) проти попередніх 85,97 грн за 1 куб. м.