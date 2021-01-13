PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Понад 300 хворих медиків: в Україні 6 409 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 13 січня зафіксували 6 409 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 187 дітей та 367 медпрацівників.

Загалом в Україні з початку пандемії Covid-19 діагностували у 1 130 839 осіб.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 195 пацієнтів, загалом – 20 214.

Госпіталізаціє за останню добу знадобилася 2 564 людям.

14 503 особи за добу одужали від коронавірусу, загалом – 826 871.

Читайте: В Україні виявили п’ять видів Covid-19: Львівщиною поширюється мутований тип

  • м. Київ – 906 випадків;
  • Вінницька область – 211 випадків;
  • Волинська область – 143 випадки;
  • Дніпропетровська область – 105 випадків;
  • Донецька область – 189 випадків;
  • Житомирська область – 101 випадок;
  • Закарпатська область – 100 випадків;
  • Запорізька область – 529 випадків;
  • Івано-Франківська область – 134 випадки;
  • Київська область – 280 випадків;
  • Кіровоградська область – 117 випадків;
  • Луганська область – 228 випадків;
  • Львівська область – 277 випадків;
  • Миколаївська область – 172 випадки;
  • Одеська область – 513 випадків;
  • Полтавська область – 356 випадків;
  • Рівненська область – 235 випадків;
  • Сумська область – 159 випадків;
  • Тернопільська область – 127 випадків;
  • Харківська область – 521 випадок;
  • Херсонська область – 141 випадок;
  • Хмельницька область – 348 випадків;
  • Черкаська область – 269 випадків;
  • Чернівецька область – 165 випадків;
  • Чернігівська область – 83 випадки.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавіруса в Україні, станом на 12 січня зафіксували 5 116 нових випадків Covid-19. Загальна кількість інфікованих громадян зросла до 1 124 430 випадків.

Від наслідків коронавірусу померли 184 українці, загалом – 20 019.

Фото: Depositphotos

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору