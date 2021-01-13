В Україні станом на 13 січня зафіксували 6 409 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 187 дітей та 367 медпрацівників.

Загалом в Україні з початку пандемії Covid-19 діагностували у 1 130 839 осіб.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 195 пацієнтів, загалом – 20 214.

Госпіталізаціє за останню добу знадобилася 2 564 людям.

14 503 особи за добу одужали від коронавірусу, загалом – 826 871.

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м. Київ – 906 випадків;

Вінницька область – 211 випадків;

Волинська область – 143 випадки;

Дніпропетровська область – 105 випадків;

Донецька область – 189 випадків;

Житомирська область – 101 випадок;

Закарпатська область – 100 випадків;

Запорізька область – 529 випадків;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Київська область – 280 випадків;

Кіровоградська область – 117 випадків;

Луганська область – 228 випадків;

Львівська область – 277 випадків;

Миколаївська область – 172 випадки;

Одеська область – 513 випадків;

Полтавська область – 356 випадків;

Рівненська область – 235 випадків;

Сумська область – 159 випадків;

Тернопільська область – 127 випадків;

Харківська область – 521 випадок;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 348 випадків;

Черкаська область – 269 випадків;

Чернівецька область – 165 випадків;

Чернігівська область – 83 випадки.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавіруса в Україні, станом на 12 січня зафіксували 5 116 нових випадків Covid-19. Загальна кількість інфікованих громадян зросла до 1 124 430 випадків.

Від наслідків коронавірусу померли 184 українці, загалом – 20 019.