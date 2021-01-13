В Україні станом на 13 січня зафіксували 6 409 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 187 дітей та 367 медпрацівників.
Загалом в Україні з початку пандемії Covid-19 діагностували у 1 130 839 осіб.
Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 195 пацієнтів, загалом – 20 214.
Госпіталізаціє за останню добу знадобилася 2 564 людям.
14 503 особи за добу одужали від коронавірусу, загалом – 826 871.
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- м. Київ – 906 випадків;
- Вінницька область – 211 випадків;
- Волинська область – 143 випадки;
- Дніпропетровська область – 105 випадків;
- Донецька область – 189 випадків;
- Житомирська область – 101 випадок;
- Закарпатська область – 100 випадків;
- Запорізька область – 529 випадків;
- Івано-Франківська область – 134 випадки;
- Київська область – 280 випадків;
- Кіровоградська область – 117 випадків;
- Луганська область – 228 випадків;
- Львівська область – 277 випадків;
- Миколаївська область – 172 випадки;
- Одеська область – 513 випадків;
- Полтавська область – 356 випадків;
- Рівненська область – 235 випадків;
- Сумська область – 159 випадків;
- Тернопільська область – 127 випадків;
- Харківська область – 521 випадок;
- Херсонська область – 141 випадок;
- Хмельницька область – 348 випадків;
- Черкаська область – 269 випадків;
- Чернівецька область – 165 випадків;
- Чернігівська область – 83 випадки.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавіруса в Україні, станом на 12 січня зафіксували 5 116 нових випадків Covid-19. Загальна кількість інфікованих громадян зросла до 1 124 430 випадків.
Від наслідків коронавірусу померли 184 українці, загалом – 20 019.