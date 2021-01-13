Родині загиблого від коронавірусу медика Івана Венжиновича призначили страхові виплати. Лікар працював 25 років у Почаївській районній лікарні.

Під час епідемії він лікував хворих на Covid-19. Наприкінці вересня медика госпіталізували із симптомами важкої двобічної пневмонії. Згодом він помер від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Спочатку родині відмовили у страхових виплатах. Але згодом комісія встановила, що лікар справді помер від Covid-19. Документи на призначення виплат надіслали до Фонду соціального страхування в Тернопільській області.

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Станом на кінець 2020 року лише третина сімей медичних працівників, які померли від коронавірусу, отримали компенсацію від держави.

Сім’я лікаря, який помер від Covid-19, не отримала виплати