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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Родині померлого від Covid-19 лікаря Венжиновича призначили страхові виплати

Родині загиблого від коронавірусу медика Івана Венжиновича призначили страхові виплати. Лікар працював 25 років у Почаївській районній лікарні.

Під час епідемії він лікував хворих на Covid-19. Наприкінці вересня медика госпіталізували із симптомами важкої двобічної пневмонії. Згодом він помер від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Спочатку родині відмовили у страхових виплатах. Але згодом комісія встановила, що лікар справді помер від Covid-19. Документи на призначення виплат надіслали до Фонду соціального страхування в Тернопільській області.

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Станом на кінець 2020 року лише третина сімей медичних працівників, які померли від коронавірусу, отримали компенсацію від держави.

Сім’я лікаря, який помер від Covid-19, не отримала виплати

Дружина та двоє дітей відомого у Тернопільській області фахівця залишилися без виплати у розмірі 1,5 млн грн, яку їм гарантувала країна за смерть лікаря від Covid-19. Медик присвятив 25 років цій діяльності та був героєм соціальної реклами Дякую за життя.

Михайло Радуцький звертався з офіційними запитами до міністрів соціальної політики Марини Лазебної та охорони здоров’я Максима Степанова з вимогою провести об’єктивне розслідування смерті Івана Венжиновича.

Фото: Dreamstime

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