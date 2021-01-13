Карантин в Україні та світі не відступає. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), станом на 13 січня у світі зареєстровано понад 90 млн випадків коронавірусу.

Від ускладнень Covid-19 померло близько 1,9 млн осіб. Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія, Бразилія, Російська Федерація та Велика Британія. Найбільший рівень смертності зафіксовано у США, Бразилії, Індії, Мексиці та Великій Британії.

Коронавірус у світі

У Греції хочуть створити сертифікати вакцинації на території Європейського Союзу. Це дозволить вільно пересуватися країнами-членами ЄС та спонукатиме людей добровільно робити щеплення.

Фахівці у Фінляндії планують розробити вакцину для тварин, які можуть переносити коронавірус. Йдеться зокрема про норок та єнотів.

У Китаї зробили щеплення від коронавірусу понад 10 млн особам. Водночас місцева фармацевтична компанія Sinovac заявила, що вже у лютому може збільшити виробництво вакцини до 1 млрд на рік.

Японія заборонила в’їзд іноземцям – кордони закриті навіть для бізнесменів. Влада Молдови продовжила режим надзвичайної ситуації у зв’язку з поширенням коронавірусу до 15 лютого. В Італії дозволили продовжити особливий режим аж до квітня.

Станом на 13 січня, британський штам Covid-19 зареєстровано уже в 50 країнах. Відповідно до досліджень китайських науковців, заразність нових штамів коронавірусу підвищилася до 70%.

Ситуація з коронавірусом Україні

У рейтингу поширення коронавірусу у світі Україна посідає 17 місце. Станом на 13 січня серед українців підтвердили 1 130 839 випадків коронавірусу, за останню добу – 6 409. Зокрема захворіло 187 дітей та 367 медичних працівників.

За 24 години від коронавірусу померло 195 пацієнтів. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

З 14 січня в Україні будуть карати підприємців, які впускають до закладів чи інших громадських місць відвідувачів без засобів захисту.