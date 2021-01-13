У 2020 монобільшість ухвалила лише 16% усіх законів – КВУ

Протягом 2020 року парламентська монобільшість Слуги народу зменшилася до 211 депутатів, таким чином втративши свою дієздатність.

Із такою статистикою виступили у Комітеті виборців України. Для ухвалення того чи іншого закону необхідно щонайменше 226 голосів.

Всього за рік у Верховній Раді було ухвалено 230 законів, лише 16% з яких – голосами монобільшості.

Згідно зі статистикою КВУ, показники голосувань монобільшості продовжують знижуватися.

Після оцінки результатів дослідження голова КВУ Олексій Кошель підсумував, що станом на початок 2021 року Слуга Народу вже не здатна самостійно ухвалювати закони.

– Фактично під час кожного голосування в Слузі народу є більше десятка депутатів, які або взагалі не голосують, або натискають утримався чи проти. Тому це питання фракційної дисципліни та політичних розколів всередині політичної сили.

В середньому Слуга народу підтримувала ті чи інші закони у такому розрізі:

вересень 2019 – 231 депутат;

вересень 2020 – 206 депутатів;

грудень 2020 – 211 депутатів.

Плани Верховної Ради на січень 2021

Голова парламентської фракції Давид Арахамія розповів про плани Ради на січень.

Найбільш важливими законами стануть податкова амністія та реформа СБУ, голосування за яку не відбулося через брак часу.

Детальніше про підводні камені, ризики та переваги проекту реформи СБУ в інтерв’ю Фактам ICTV розповів колишній радник голови СБУ Юрій Михальчишин.

Джерело: Комітет виборців України