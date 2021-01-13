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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Втручання українців у вибори США – Єрмак пообіцяв покарати винних

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на новини про санкції, які США ввели проти компаній та громадян України. Їх звинуватили у втручанні у вибори президента США, які відбулися у листопаді 2020 року.

Голова ОП пообіцяв покарати винних, не дивлячись на те, до якої політичної партії вони належать.

– Адміністрація зробить все необхідне, щоб притягнути до відповідальності винних у втручанні у вибори США.

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Проти кого ввели санкції США

Напередодні Сполучені Штати Америки оприлюднили список організацій та осіб, проти яких ввели санкції. Їх підозрюють у нелегальному втручанні у вибори за співробітництвом з Російською Федерацією.

До переліку увійшло кілька українських ЗМІ, чинні та колишні депутати, екс-прокурор і дипломат, а також люди з оточення політика Андрія Деркача. Список осіб, проти яких ввели санкції, дивіться на Фактах ICTV.

Фото: УНІАН

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