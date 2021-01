Втручання українців у вибори США – Єрмак пообіцяв покарати винних

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на новини про санкції, які США ввели проти компаній та громадян України. Їх звинуватили у втручанні у вибори президента США, які відбулися у листопаді 2020 року.

Голова ОП пообіцяв покарати винних, не дивлячись на те, до якої політичної партії вони належать.

For the sake of clarity – regardless of party affiliation, this administration will do everything in its power to hold those responsible for meddling in US elections.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 13, 2021