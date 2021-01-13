Крок 1. Визначаємо умови договору дарування
Підготовкою дарчих на квартиру займається нотаріус. Процедура оформлюється держорганами за місцем реєстрації учасників угоди або за місцем знаходження нерухомості.
Договір дарування на квартиру буває двох видів:
- реальний;
- консенсуальний.
Реальний договір набуває чинності одразу з моменту його укладання, а консенсуальний – за визначених умов, наприклад, у день досягнення обдаровуваним 18-річчя.
Іноді в дарчих прописують умови, за яких обдаровуваний набуде права власності, наприклад, у момент укладення ним шлюбу. Можна також вказати умову, що в подарованій квартирі буде проживати член сім’ї, якого не можна виселити.
Однак якщо людина, що дарує майно, помре раніше, ніж вступить в силу консенсуальний договір дарування, об’єкт нерухомості перейде у власність законних спадкоємців, а не до обдаровуваного.
Зазначимо, що дарча відрізняється від заповіту й договору купівлі-продажу тим, що передає беззаперечне право власності на квартиру конкретній особі. Якщо людина перебуває в шлюбі і згодом розлучиться, інший член родини не зможе претендувати на частку майна.
Дарувальником і обдаровуваним можуть бути неповнолітні особи. У цьому разі їх інтереси повинні представляти законні представники – батьки, опікуни або усиновлювачі.
Якщо неповнолітня особа виступає дарувальником, необхідно отримати письмове погодження на укладання договору дарування від територіального органу опіки та піклування.
Крок 2. Готуємо документи учасників угоди
Нотаріусу необхідно надати такі документи, що засвідчують особи сторін угоди:
- паспорти та ІПН дарувальника й обдаровуваного;
- свідоцтво про народження (якщо дарування відбувається між родичами першого або другого ступеня споріднення);
- паспорт та ІПН чоловіка/дружини та свідоцтво про шлюб (якщо нерухомість була придбана дарувальником у шлюбі).
До першого ступеня споріднення належать діти, чоловік/дружина та батьки, а до другого ступеня споріднення – рідні брати й сестри, бабусі й дідусі.
Крок 3. Надаємо нотаріусу документи на квартиру
На наступному етапі необхідно надати нотаріусу документи на нерухомість:
- документ, що засвідчує право власності дарувальника на квартиру (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договір дарування);
- технічний паспорт на квартиру (його видає БТІ на підставі правовстановлювального документа на нерухомість, паспорта та ІПН власника);
- інформаційна довідка БТІ (необхідна, якщо нерухомість, що передається в дар, була придбана до 2010 року; видається на підставі запиту від нотаріуса та документа, що засвідчує право власності на квартиру);
- довідка про склад зареєстрованих осіб у квартирі (видається в Центрі надання адміністративних послуг за місцем знаходження нерухомості);
- письмове погодження на укладання договору дарування від територіального органу опіки та піклування (якщо дарувальником виступають батьки, опікуни або усиновителі від імені неповнолітніх дітей);
- згода чоловіка/дружини, завірена нотаріусом (якщо квартира, що передається в дар, перебуває в спільній власності чоловіка і дружини);
- оцінка вартості квартири (видає БТІ на підставі правовстановлювального документа на квартиру, техпаспорта і виписки з реєстру прав власності, отриманого в Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно).
Крок 4. Сплачуємо держмито й послуги нотаріуса (для дарувальника)
Вартість дарчої на квартиру в Україні складається з:
- оплати послуг нотаріуса (~ 4–5 тис. грн);
- держмита (1% від оціночної вартості квартири).
Держмито можна сплатити безпосередньо нотаріусу, який наприкінці звітного періоду зробить необхідні перерахування до бюджету України.
Після оформлення дарчої обдарованому необхідно буде сплатити податок на доходи фізосіб і військовий збір (крок 6).
Крок 5. Отримуємо договір дарування на руки
Коли всі документи будуть готові, а перевірки – виконані, нотаріус оформить договір дарування у двох примірниках. Відтепер квартира переходить у власність обдаровуваного (якщо немає додаткових умов).
Дарчу можна оскаржити в суді протягом одного року після її оформлення. Підставою для цього можуть стати:
- умисне вчинення злочину обдаровуваним стосовно дарувальника;
- обманні дії задля примушення дарувальника до оформлення договору дарування;
- визнання дарувальника недієздатним або таким, що не усвідомлював свої дії під час підписання договору.
Оскарження договору дарування регулюється ст. 728 Цивільного кодексу України.
Крок 6. Сплачуємо податок на доходи й військовий збір (для обдаровуваного)
Після отримання квартири у власність обдаровуваний повинен сплатити податок на доходи фізичних осіб у розмірі 5% від оціночної вартості нерухомості та військовий збір у розмірі 1,5% від оціночної вартості нерухомості.
Якщо обдаровуваний належить до першого або другого ступеня споріднення із дарувальником, то він звільняється від сплати цих податків.
Якщо дарувальник або обдаровуваний – нерезиденти України, ставка податку на доходи фізосіб становить не 5%, а 18%.
Щоб обдаровуваному сплатити податки, необхідно до 1 травня наступного року після оформлення дарчої подати податкову декларацію до органу Державної податкової фіскальної служби за місцем його проживання.
Сам податок необхідно сплатити до 1 серпня наступного року. Реквізити для сплати податку можна знайти на сайті Державної казначейської служби України або у відділі Державної фіскальної служби.