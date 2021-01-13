Підготовкою дарчих на квартиру займається нотаріус. Процедура оформлюється держорганами за місцем реєстрації учасників угоди або за місцем знаходження нерухомості.

Договір дарування на квартиру буває двох видів:

реальний;

консенсуальний.

Реальний договір набуває чинності одразу з моменту його укладання, а консенсуальний – за визначених умов, наприклад, у день досягнення обдаровуваним 18-річчя.

Іноді в дарчих прописують умови, за яких обдаровуваний набуде права власності, наприклад, у момент укладення ним шлюбу. Можна також вказати умову, що в подарованій квартирі буде проживати член сім’ї, якого не можна виселити.

Однак якщо людина, що дарує майно, помре раніше, ніж вступить в силу консенсуальний договір дарування, об’єкт нерухомості перейде у власність законних спадкоємців, а не до обдаровуваного.

Зазначимо, що дарча відрізняється від заповіту й договору купівлі-продажу тим, що передає беззаперечне право власності на квартиру конкретній особі. Якщо людина перебуває в шлюбі і згодом розлучиться, інший член родини не зможе претендувати на частку майна.

Дарувальником і обдаровуваним можуть бути неповнолітні особи. У цьому разі їх інтереси повинні представляти законні представники – батьки, опікуни або усиновлювачі.

Якщо неповнолітня особа виступає дарувальником, необхідно отримати письмове погодження на укладання договору дарування від територіального органу опіки та піклування.