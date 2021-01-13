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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Телішевська |

Євро і долар здешевшали: курс валют на 13 січня

Національний банк України знизив курс євро і долара до гривні.

На вівторок, 13 січня, НБУ встановив курс 28,04 грн/1$.

Незначне зниження ціни на євро, згідно з курсом на 13 січня, зафіксувалося на 34,07 грн/1€.

Читайте: Яким буде курс долара у 2021 році та що на нього вплине

Удруге за декілька днів 2021 року дещо впала ціна на польський злотий та російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 13.01:

  • $1 – 28,04 грн;
  • €1 – 34,07 грн;
  • 1 польський злотий – 7,53 грн;
  • 10 російських рублів – 3,78 грн.

Курс валют НБУ на 13 січня 2021 в УкраїніЕкономічний прогноз 2021 для України

Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.

Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.

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