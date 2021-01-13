Національний банк України знизив курс євро і долара до гривні.
На вівторок, 13 січня, НБУ встановив курс 28,04 грн/1$.
Незначне зниження ціни на євро, згідно з курсом на 13 січня, зафіксувалося на 34,07 грн/1€.
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Удруге за декілька днів 2021 року дещо впала ціна на польський злотий та російський рубль.
Курс валют в Україні від НБУ на 13.01:
- $1 – 28,04 грн;
- €1 – 34,07 грн;
- 1 польський злотий – 7,53 грн;
- 10 російських рублів – 3,78 грн.
Економічний прогноз 2021 для України
Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.
Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.