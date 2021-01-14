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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Біткоїн здорожчав до $38 тис. після затвердження імпічменту Трампу

Станом на 14 січня криптовалюта біткоїн знову здорожчала і перетнула позначку $38 тис.

Протягом дня вартість біткоїна зростала, свідчать дані біржі Coindesk.

Максимальний показник $38,7 тис. фіксувався о 10.15 та 15.30.

Експерти пов’язують зростання вартості криптовалюти з  процесами, які відбуваються у США, а саме з оголошенням Палатою представників США імпічменту чинному президенту США Дональду Трампу.

Курс біткоїна

Протягом 2020 року криптовалюта біткоїн постійно демонструвала зростання вартості. В останній місяць року цей процес значно прискорився, рекорди фіксувалися майже щодня.

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Продовжилося зміцнення біткоїна і у січні 2021 року. На ціні криптовалюти позначилася пандемія коронавірусу, а також відкриття доступу до неї громадянам США.

Детальніше про вартість криптовалюти біткоїн читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: Coindesk

Фото: Dreamstime

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