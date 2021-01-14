З 14 січня 2021 року в Україні розпочинають штрафувати підприємців, які допускають громадян до громадських місць без масок.

Документ Про внесення змін до Закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) №1113-IX опублікували 13 січня у газеті Голос України.

Підприємців штрафуватимуть на суму від 3,4 до 5,1 тис. грн (від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

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За що передбачена відповідальність:

за допуск особи у громадські споруди, де здійснюється обслуговування населення, та громадський транспорт без засобів індивідуального захисту;

за невжиття заходів щодо перебування у громадських місцях та транспорті громадян без масок;

за обслуговування споживачів працівниками суб’єктів господарювання та підприємцями без засобів індивідуального захисту.

Штрафи за відсутність масок

Верховна Рада ухвалила документ, який передбачає штрафи для підприємців за недотримання відвідувачами громадських закладів маскового режиму, 17 грудня 2020 року.

Його підтримав 241 народний депутат.

Детальніше про штрафи в Україні за порушення карантину читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Голос України