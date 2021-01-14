На четвер, 14 січня, Національний банк України знову знизив курс євро і долара до гривні.

Зокрема, курс долара встановлено на рівні 27,97 грн/$1. Це на 7 копійок менше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Європейська валюта втратила ще 4 копійки. Її курс НБУ зафіксував на рівні 34,03 грн/€1.

Курс валют в Україні від НБУ на 14.01:

$1 – 27,97 грн;

€1 – 34,03 грн;

1 польський злотий – 7,51 грн;

10 російських рублів – 3,79 грн.

Курс долара у 2021

Експерти вважають, що зростання курсу долара в Україні стримуватиме збільшення експорту товарів та послуг, відновлення попиту нерезидентів щодо купівлі державних цінних паперів та надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями.

Згідно з прогнозом аналітиків, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.