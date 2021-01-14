Комітет Ради погодив скорочення кількості депутатів до 300

Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроект №1017 щодо зменшення конституцій ного складу ВР до 300 осіб.

Народний депутат від фракції Слуга народу Сергій Демченко зазначив, що після річної перерви Комітет надав зелене світло на зменшення складу народних депутатів України з 450 до 300. Остаточне рішення щодо цього залишається у руках самого парламенту.

– За умови ухвалення законопроекту не менш як двома третинами від конституційного складу ВРУ (300 депутатів) у наступному складі Верховної Ради побачимо не більше 300 народних обранців, – зазначив Демченко.

Більше про долю законопроекту

16 грудня 2019 року Конституційний суд України визнав конституційним законопроект №1017, який передбачає зменшення кількості народних депутатів, а також запроваджує пропорційну виборчу систему.

4 лютого 2020 року Рада попередньо схвалила законопроект Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України.

Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться всенародне опитування. В українців, зокрема, запитували, чи підтримують вони скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300.

Згідно з попередніми результатами опитування, таку пропозицію підтримують 89,60% респондентів, проти — 7,12%.

Джерело: Сергій Демченко