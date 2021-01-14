У Київській міській державній адмінстрації планують капітально відремонтувати вулицю Хрещатик.

Серед іншого полагодять колектор дощової каналізації та комунікаційний колектор, замінять покриття тротуарів, відремонтують мережу зовнішнього освітлення, озеленять вулицю та влаштують на ній системи зрошування.

Також на Хрещатику з’являться додаткові наземні пішохідні переходи – на перетині з вулицею Прорізною та з вулицею Михайлівською, а також камери відеоспостереження.

А ось де облаштують велосмуги – на проїжджій частині чи на тротуарі, поки не визначились.

– У цьому питанні не тільки автовласники й пішоходи мають полярні думки. Навіть у представників велоспільноти відсутнє єдине бачення. Тому це питання ще відкрите, – повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Чи відремонтують Хрещатик у 2021 році, залежить від епідеміологічної ситуації, необхідності виділення додаткових коштів на пріоритетні галузі та наповнення бюджету.

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У цьому році, за словами чиновника, завершать реконструкцію Пейзажної алеї, капітальний ремонт просп. Степана Бандери.

А також продовжать будівництво Подільського мостового переходу, Великої Кільцевої дороги на ділянках від просп. Рокоссовського до вул. Богатирської та від вул. Богатирської до просп. Оболонського, капітальний ремонт вулиць Чорнобильської, Борщагівської тощо.

Капітальний ремонт також мають зробити на вул. Милославської, переданої у 2020 році на баланс столиці ділянки Кільцевої дороги від вул. Ватутіна до Одеської площі, вул. Толстого та шляхопроводу через залізницю на вул. Льва Толстого.

На Хрещатик повернуть каштани

У травні міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв, що ялівець, який висадили вздовж Хрещатика, пересадять у парки та сквери міста.

Каштани висадять на Хрещатику після реконструкції.

Головну вулицю столиці не реставрували з 1998 року.