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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Новий штам коронавірусу: Ляшко розповів, чи є мутація в Україні

На території України поки не зафіксували новий (британський) штам коронавірусу, про який вперше повідомили 14 грудня у Великій Британії.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Нині ми відправляємо до лабораторії ВООЗ, яка перебуває у клініці Шаріте у Німеччині, 200 нових ізолятів вірусу. До сих пір цього штаму в Україні не виявили, – уточнив Віктор Ляшко.

Поки у відомстві вивчають це питання.

Водночас якщо в Україні виявлять новий штам коронавірусу, це може вплинути на запровадження карантинних заходів в країні, уточнив головний санітарний лікар.

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Новий штам коронавірусу

У середині грудня 2020 року в Великій Британії повідомили про появу нового штаму коронавірусу, який швидше поширюється.

Через це в країні посилили карантин.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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