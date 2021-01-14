Онлайн-торгівля ліками у межах конкретних областей нівелює механізм доступності препаратів – Карасьов

Великі аптечні мережі, які утримують довгі роки під контролем фармацевтичний ринок, намагаються відіграти через нормативні акти Кабміну законодавчі нововведення, що відкривають перспективи формування в Україні цивілізованого конкурентного ринку лікарських препаратів.

Такої точки зору дотримується директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, коментуючи окремі положення розробленого Держлікслужбою України проекту постанови Кабміну Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарським засобами імпорту лікарських засобів.

На думку експерта, проект документа за своєю суттю грає на руку власникам великих аптечних мереж.

Окремі ініціативи Держлікслужби не витримують критики і геть перекреслюють сенс основних положень ухваленого у вересні 2020 року закону про дистанційну торгівлю та поштову доставку медичних препаратів.

Зокрема, Карасьов вказує на пункт 184-13 пропонованих змін: Доставка замовлених лікарських засобів здійснюється виключно з аптечного закладу ліцензіата в межах однієї області, в якій розміщено аптечний заклад.

– Пропоновані зміни до Ліцензійних умов у корені суперечать нормам закону про дистанційну торгівлю ліками. Закон має абсолютно іншу мету – за допомогою інтернет–торгівлі надати людям можливість знаходити і купувати необхідні, відсутні в їх областях, ліки в інших регіонах. Крім того, за рахунок появи ринкової конкуренції люди повинні отримати право порівнювати ціни та економити на купівлі ліків, – зазначає експерт.

У цьому ж випадку Держлікслужба хоче обмежити територіальними межами кожної конкретної області право споживача на вибір потрібних і більш дешевих препаратів.

– Ми спостерігаємо чергову спробу аптечних монополістів відіграти незручний прогресивний закон, не допустити появи конкурентів і зберегти практику цінового диктату допомогою монопольних змов на ринку. Ні для кого не секрет, що в Україні ціни на ліки необгрунтовано завищені в рази. Це приносить аптечним монополістам надприбутки, яких вони автоматично втратять із появою в Україні повноцінного прозорого ринку дистанційної торгівлі ліками, – стверджує аналітик.

Вадим Карасьов зазначив також, що ідею обмеження онлайн–торгівлі межами конкретних регіонів і навіть окремо взятих населених пунктів аптечне лобі активно мусувало ще в ході громадських обговорень проекту закону про дистанційну торгівлю та поштову доставку лікарських засобів.

Однак їх аргументація була очевидно лобістською, що йде в протиріччя з логікою авторів законопроекту, дорученнями президента про необхідність реалізації державної програми доступності ліків, очікуваннями ринку та широкої споживчої громадськості.

– Закон був ухвалений у протиріччя комерційним інтересам аптечних монополій і тепер здійснюється спроба спотворити його суть, зберігши за собою на фармацевтичному ринку звичне статус–кво, – підсумував експерт.

Фото: УНІАН