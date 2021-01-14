Перемога України: реакція політиків на рішення ЄСПЛ у справі проти РФ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) взяв до розгляду скаргу України на Російську Федерацію про порушення прав людини в Криму. Україна звернулася до ЄСПЛ, тому що вважає, що Росія систематично порушує права людей на території тимчасово окупованого Криму.

Україна посилається на норми Конвенції про права людини, зокрема, право на свободу та безпеку, справедливий судовий розгляд і свободу вираження поглядів та багато інших.

Представники української влади та правоохоронні органи позитивно сприйняли цю новину. Зокрема, прокуратура Автономної республіки Крим вважає, що суд прийняв важливе рішення для українців.

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Факти ICTV розповідають, як політики та органи правопорядку відреагували на рішення Європейського суду з прав людини.

Відповідальність РФ буде вищою – Кулеба

Юридичні дії підтверджуватимуть те, що Україна доносила суспільству ще з 2014 року, зазначив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, юридична сукупність дій країни буде спростовувати дезінформацію Росії.

– Це перемога України. Це важливий крок на шляху до залучення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України. І з кожним кроком ціна цієї відповідальності буде рости, – повідомив Кулеба.

Захищатимемо права українців – прокуратура АРК

Європейський суд з прав людини виніс важливе рішення, коли визнав прийнятною скаргу України проти РФ по Криму, повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим.

– Витіснення громадян України, які не погоджуються з окупаційним режимом, і заселення півострова громадянами РФ, є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права, – повідомляє прокуратура АРК.

Проміжна перемога України – глава Мін’юсту

Міністр юстиції Денис Малюська оцінив рішення ЄСПЛ як проміжну перемогу в серії справ України проти Росії в цьому суді. За його словами, чиновники РФ рано чи пізно понесуть юридичні наслідки за свої дії.

– Ми доводимо судовими рішеннями факти агресії РФ на території України. Рано чи пізно такі рішення матимуть юридичні наслідки для чиновників Росії. Крим залишається в наших пріоритетах, ми все пам’ятаємо і наздоганятимемо всіх причетних, – повідомив Денис Малюська.

Справа України проти РФ по Криму

Україна відправила скаргу в ЄСПЛ, оскільки Росія систематично порушує права людей в окупованому Криму. Країна посилається на норми Конвенції про права людини.

Зараз у виробництві ЄСПЛ знаходиться п’ять справ України проти РФ. Детальніше про справу України проти РФ в ЄСПЛ читайте на Фактах ICTV.