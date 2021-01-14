Оплата за платні послуги в сфері охорони здоров’я з 2021 року має проводитися через реєстратори розрахункових операцій (РРО) за винятком низки випадків.

Згідно з роз’ясненням на сайті Державної податкової служби, під час оплати в безготівковій формі (із рахунку на рахунок), через банк або банківські сервіси перекладу коштів застосування РРО не потрібно.

– Так, у разі отримання сімейним лікарем, зареєстрованим як приватний підприємець, коштів на власний рахунок, застосування РРО не потрібно, – пояснила Держслужба.

В 2021 році зміняться рахунки для сплати Єдиного соціального внеску.