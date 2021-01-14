Оплата за платні послуги в сфері охорони здоров’я з 2021 року має проводитися через реєстратори розрахункових операцій (РРО) за винятком низки випадків.
Згідно з роз’ясненням на сайті Державної податкової служби, під час оплати в безготівковій формі (із рахунку на рахунок), через банк або банківські сервіси перекладу коштів застосування РРО не потрібно.
– Так, у разі отримання сімейним лікарем, зареєстрованим як приватний підприємець, коштів на власний рахунок, застосування РРО не потрібно, – пояснила Держслужба.
В 2021 році зміняться рахунки для сплати Єдиного соціального внеску.
Тому платники податків повинні звернутися до органів Державної податкової служби України за місцем реєстрації, щоб отримати нові рахунки для сплати ЄСВ. Як дізнатися реквізити для сплати ЄСВ, читайте на Фактах ICTV.