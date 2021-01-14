РНБО розглядає проект закону про бюджет України

Рада національної безпеки і оборони України розглядає проект закону про Державний бюджет України.

Секретар РНБО Олексій Данілов вже підписав документ на створення спеціальної групи. Вона вноситиме рекомендації та опрацює пропозиції у статті до Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки та проекту закону Про Державний бюджет України на 2022 рік.

Керівником групи призначили першого заступника Секретаря РНБО України Михайла Коваля. До складу увійшли представники сфери безпеки і оборони України, Міністерства фінансів України та Апарату РНБО України.

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Рішення стосовно держбюджету наберуть чинності після Указу Президента України Володимира Зеленського.

Кабмін затвердив мінімальний розмір окладу для держслужбовців

В Україні затвердили мінімальний розмір окладу для державних службовців. Відтепер він не буде нижчим двох прожиткових мінімуми.

Починаючи з 1 січня 2021 року, прожитковий мінімум в Україні становить 2 270 грн. Фахівець держоргану отримуватиме не менше 4 540 грн щомісяця.