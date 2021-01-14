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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Єлизавета Ловцова |

У ОГХК заявляють про спробу зриву приватизації компанії

Правління АТ Об’єднана гірничохімічна компанія заявляє про проведення масових обшуків на підприємствах і офісах компанії. Подібні дії правоохоронних органів ставлять під загрозу процес приватизації компанії, запланованої на 2021 рік.

Зокрема, в середу, 13 січня, обшуки проходили на території Вільногірського гірничозбагачувального комбінату, в центральному офісі ОГХК в Києві, а також у окремих працівників компанії.

У компанії наголошують, що пред’явлені звинувачення безпідставні і не відповідають дійсності.

Також у компанії заявляють, що це вже не перша спроба зірвати процес приватизації ОГХК, запланований на І квартал 2021 року і пов’язують проведені обшуки з досягненням рекордних фінансових показників  минулого року.

Нагадаємо, що за підсумками 2020 року ОГХК показала рекордний показник чистого прибутку, який становив 600 млн гривень. Крім того,  наприкінці грудня минулого року було оголошено про відкриття великих запасів ільменіту на території Вільногірського ГМК, що суттєво підвищує потенційну приватизаційну вартість компанії.

Приватизація Об’єднаної гірничохімічної компанії, до складу якої входять Іршанський ГЗК і Вільногірський ГМК, обіцяє стати найбільшою з моменту продажу Криворіжсталі в 2006 році. Компанія є одним із найбільших у світі виробників титанової сировини.

АТ ОГХК входить до переліку об’єктів великої приватизації в 2021 році, передбачених меморандумом України з МВФ.

Фото: АТ Об’єднана гірничо-хімімчна компанія 

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